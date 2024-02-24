Мизулина предложила усилить контроль за торговлей вейпами

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Руководитель Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина предложила усилить контроль за продажей вейпов. По ее словам, нынешних мер недостаточно, нужно организовать систематические рейды.

На встрече со школьниками и студентами в Тюмени Мизулина напомнила, что закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним, вступил в силу в июне прошлого года. Однако, по ее словам, дети "как покупали, так и покупают" курительные приборы. Торговля ими ведется и в обычных магазинах, и онлайн.

"Это говорит о недостаточности контроля, то есть нужны систематические рейды и Роспотребнадзора, и волонтеров, чтобы это пресекать", – цитирует Мизулину ТАСС.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что вейпы особо опасны для детей и подростков. По его словам, 70 процентов несовершеннолетних, начинающих курить "парилки", переходят потом на обычные сигареты. По его словам, электронные приборы не безопаснее, чем сигареты, пишет Смотрим.