Мизулина предложила усилить контроль за торговлей вейпами

Руководитель Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина предложила усилить контроль за продажей вейпов. По ее словам, нынешних мер недостаточно, нужно организовать систематические рейды.
На встрече со школьниками и студентами в Тюмени Мизулина напомнила, что закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним, вступил в силу в июне прошлого года. Однако, по ее словам, дети "как покупали, так и покупают" курительные приборы. Торговля ими ведется и в обычных магазинах, и онлайн.
"Это говорит о недостаточности контроля, то есть нужны систематические рейды и Роспотребнадзора, и волонтеров, чтобы это пресекать", – цитирует Мизулину ТАСС.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что вейпы особо опасны для детей и подростков. По его словам, 70 процентов несовершеннолетних, начинающих курить "парилки", переходят потом на обычные сигареты. По его словам, электронные приборы не безопаснее, чем сигареты, пишет Смотрим.