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Мишустин утвердил новый состав президиума российского правительства

1 июня 2024 10:11
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Мишустин утвердил новый состав президиума российского правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства России. Документ размещен на официальном портале правовых актов.

Всего в состав президиума вошел 21 человек. Членам президиума стали глава кабмина, все вице-премьеры и десять министров. Среди них, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и т.д.

В предыдущем составе правительства работал президиум, утвержденный в 2020 году. Подписанный Мишустиным новый документ признал постановление о президиуме от 27 марта 2020 года утратившим силу.

Президиум является рабочим органом правительства, который совещается в более узком составе. Он собирается чаще правительства и решает вопросы оперативного характера. По закону правительство вправе отменить любое решение президиума.

Орган созывали в 2008 году, когда действующий президент России Владимир Путин работал премьер-министром. Президиум также сформировали в первом составе правительства Дмитрия Медведева (2012–2018 годы). Во втором составе правительства Медведева президиум не был образован.

Госдума 13 мая утвердила всех заместителей Мишустина, которых он внес на рассмотрение в парламент. На следующий день, 14 мая, депутаты утвердили и все кандидатуры министров. 15 мая новое правительство провело первое заседание, пишет РБК.

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