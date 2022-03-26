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Мишустин сообщил о рассмотрении третьего комплекса мер поддержки экономики

26 марта 2022 12:42
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Мишустин сообщил о рассмотрении третьего комплекса мер поддержки экономики

Третий комплекс мер поддержки экономики РФ, касающийся строительной сферы, накануне рассмотрели в кабмине, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Это далеко не весь перечень мер, которые сейчас прорабатываются. Большой пакет предложен для строительной индустрии. В прошлом году она показала рекордные результаты, и мы готовим новые мероприятия. Они помогут российским строителям не сбавлять высокие темпы ввода в эксплуатацию гражданских и промышленных объектов. Буквально вчера был рассмотрен третий комплекс мер. Он затрагивает вопросы сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла и создание инфраструктуры, а также сохранение порядка изменения цены госконтракта в связи с ростом стоимости ресурсов. Ряд шагов сделан для поддержки импортозамещения", - сказал Мишустин на совещании у президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

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