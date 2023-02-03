Мишустин: российские аналоги способны заменить 85% иностранного софта

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Российские аналоги способны заменить уже 85 процентов иностранного программного обеспечения, в настоящее время ведется их донастройка под конкретные нужды бизнеса и производств.

Об этом глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил на форуме Digital Almaty 2023 в Алма-Ате. Трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

По словам Мишустина, в России уже выстроена система центров компетенций, в работе которых принимают участие более 1,5 тысяч компаний-лидеров. На данный момент отобраны почти 200 инициатив, некоторые готовы к внедрению и масштабированию, свыше 30 из них будут реализованы в течение 2023-2024 годов.

"Нам есть что предложить", – указал премьер-министр РФ, подчеркнув, Россия готова к сотрудничеству с партнерами по ЕАЭС и другими дружественными государствами в технологической сфере.