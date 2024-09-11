Мишустин отметил рост объемов производства мяса, яиц и молока в России

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что результатом системы поддержки аграриев стал рост объема производства мяса, яиц и молока в стране.

"Растет производство мяса, яиц, молока, а также вылов рыбы. Устойчиво увеличивается выпуск продукции пищевой и пере­рабатывающей промышленности, – сказал Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза. Его слова приводит РИА Новости.

По словам премьера, такие результаты сложились за счет выстроенной системы содействия аграриям, включая займы для сельхозпроиз­водителей по сниженным ставкам.

Кроме того, Мишустин подчеркнул, что в агропромышленный комплекс России важно внедрять новые научно-технические разработки и привлекать молодых специалистов.