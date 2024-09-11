Мишустин отметил рост объемов производства мяса, яиц и молока в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что результатом системы поддержки аграриев стал рост объема производства мяса, яиц и молока в стране.
"Растет производство мяса, яиц, молока, а также вылов рыбы. Устойчиво увеличивается выпуск продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, – сказал Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза. Его слова приводит РИА Новости.
По словам премьера, такие результаты сложились за счет выстроенной системы содействия аграриям, включая займы для сельхозпроизводителей по сниженным ставкам.
Кроме того, Мишустин подчеркнул, что в агропромышленный комплекс России важно внедрять новые научно-технические разработки и привлекать молодых специалистов.