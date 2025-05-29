Минцифры рассматривало запуск Госуслуг в Telegram

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Минцифры рассматривало возможность интеграции "Госуслуг" с мессенджером Telegram, но было принято решение отказаться от этих планов. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Министр сегодня выступил на Tadviser Summit; это мероприятие посвящено лучшим IT-практикам и повышению эффективности бизнеса и государства с помощью информационных технологий.

"Мы обсуждали запуск "Госуслуг" в Telegram, но не решились с определенными моментами", – сказал министр.

Шадаев добавил, что в итоге в настоящее время рассматривается возможность интеграции только с российскими сервисами. Эти вопросы сейчас прорабатываются, пишет Смотрим.