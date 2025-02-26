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Минцифры изучит инициативу о контроле родителей за покупками детей в играх

26 февраля 2025 11:56
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Минцифры изучит инициативу о контроле родителей за покупками детей в играх

Министерство цифрового развития России рассмотрит предложение о введении родительского контроля за покупками детей в видеоиграх в рамках эксперимента по регулированию данной сферы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на запрос вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

Ранее Чернышов обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать игровые платформы согласовывать покупки, которые дети совершают в видеоиграх, с их родителями.

"Минцифры России в пределах компетенции дополнительно проработает вопрос дополнения эксперимента предложением об обязательном подтверждении транзакций на игровых платформах», – заявили в министерстве.

Окончательные рекомендации будут разработаны после эксперимента. Существует риск, что новое регулирование не охватит зарубежных правообладателей, а для российских игроков могут возникнуть сложности. Поэтому решено провести эксперимент с добровольным участием в регулировании видеоигр.

Чернышов отметил, что министерство будет работать над предложением в рамках эксперимента для минимизации рисков и формирования итогов для будущего регулирования. Планируется также рассмотреть аналогичный контроль для других цифровых сервисов, включая покупку аудио- и видеоконтента и книг.

Парламентарий добавил, что окончательные решения будут приняты по итогам эксперимента, и выразил надежду, что его результаты помогут в законодательных инициативах, пишет Смотрим.

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