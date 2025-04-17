Минтруд утвердил 29 профессий для облегченного получения ВНЖ в России

145

Квалифицированные иностранные специалисты смогут в облегченном формате получить вид на жительство (ВНЖ) в России, если обладают одной из 29 востребованных на рынке труда профессий. Их перечень установил Минтруд, пишет Смотрим.

Согласно тексту приказа министерства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, большинство профессий из перечня относятся к техническим специальностям.

В список вошли инженеры по внедрению новых технологий, по полимерным композиционным материалам и по горюче-смазочным материалам. Также упоминаются аналитики данных в сферах генетики, астрофизики и промышленности. Распространяется упрощенный порядок получения ВНЖ и на проектировщиков, инженеров-конструкторов и инженеров-программистов.

Ранее в подобный перечень входили 203 профессии, уточнили в пресс-службе Минтруда. Также в ведомстве добавили, что для получения ВНЖ кандидат должен иметь стаж работы по специальности и соответствовать ряду других критериев.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов обратил внимание на то, что из перечня профессий исключили учителей и медиков.