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Минстрой РФ начал оценку затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса

9 мая 2022 12:23
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Минстрой РФ начал оценку затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса

Минстрой РФ начал оценку затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Файзуллин. Об этом сообщает ТАСС.

"Начал", - сказал он, отвечая на вопрос о том, начал ли Минстрой оценку затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса. При этом Файзуллин отметил, что подробностей пока нет.

"Работаем на территориях. [В Донбассе] была делегация только что во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, был мой заместитель. У нас уже достаточный период люди работают и оценивают ситуацию, всю техническую, инженерную инфраструктуру. Поэтому задача - помочь людям, оказать оперативную помощь", - сказал глава Минстроя.

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