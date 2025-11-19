Минпромторг разрешит маркетплейсам не выкупать продовольственные товары

59

Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) хочет разрешить маркетплейсам торговых сетей не выкупать продовольственные товары у продавцов. Об этом 19 ноября сообщил врио департамента министерства по развитию внутренней торговли Сергей Лобанов.

«Сейчас торговым сетям запрещены посреднические договоры. Они должны выкупать у поставщиков все продовольственные товары в собственность. А если маркетплейс входит в одну группу с торговой сетью, он тоже не может использовать агентские схемы продажи продовольственных товаров. Нами предлагается запрет снять и разрешить заключение посреднических договоров при реализации продовольственной продукции на собственной электронной площадке», — заявил представитель министерства.

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов поддержал инициативу, отметив, что она выровняет конкурентные условия маркетплейсов с торговыми сетями. Однако эксперт указал и на риски: переход на агентские схемы может усложнить для потребителей процесс отстаивания прав и повлиять на качество продукции, пишут "Известия".

«Когда товар реализуется не самим собственником, а по агентской схеме, то ответственность некоторым образом размывается», — пояснил Олег Павлов.