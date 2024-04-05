Минпромторг расширил список попадающих под налог на роскошь авто

143

Минпромторг РФ опубликовал обновленный перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Список пополнился 49 новыми моделями, сейчас в нем 517 автомобилей. Об этом 4 апреля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ на сайте министерства.

В перечень включены автомобили со средней стоимостью более 10 млн рублей. Владельцам таких машин придется заплатить за 2024 год транспортный налог с повышающим коэффициентом. В новом списке значатся 295 моделей стоимостью от 10 млн рублей и 222 автомобиля, которые оценили дороже 15 млн рублей.

В список включены как китайские бренды HiPhi, Hongqi и Voyah, так и российский Aurus. В перечне также указаны машины Genesis, Cadillac, Chevrolet, Audi, Aston Martin, Bentley, BMW, Bugatti, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini и других марок, пишут "Известия".