Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года

Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку определенных видов пиротехники с 1 сентября 2026 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

В Минпромторге напомнили, что в России с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2026 года проводится эксперимент по маркировке отдельных видов пиротехнических изделий, а также средств пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности. Кроме того, маркируются отдельные виды продукции для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

"Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку на такую продукцию с 1 сентября 2026 года, а представление в информационную систему маркировки сведений о нанесении кодов и вводе в оборот – с 1 февраля 2027 года, предоставление в информационную систему мониторинга сведений об обороте и выводе товаров из оборота, в том числе с использованием контрольно-кассовой техники, – с 1 сентября 2027 года", – говорится в сообщении.

В Минпромторге также отметили, что доля контрафакта сегодня оценивается в общем объеме рынка не менее чем в 12%, что может привести к реализации некачественной продукции. Это создает прямую угрозу здоровью граждан, подчеркнули в министерстве, пишет Смотрим.