Минпромторг может отказаться от повышения утильсбора

127

В России могут пересмотреть планы по повышению утилизационного сбора на автотехнику на 70–85% в 2024 году. В целесообразности изменения ставок усомнился Минпромторг.

Такую информацию сообщила "Газета.ру". По данным издания, сотрудники ведомства продолжают анализировать текущую динамику авторынка.

Публичные обсуждения документа запланированы на 9 августа. После проект постановления должен рассмотреть кабинет министров.

Тем временем "АвтоВАЗ" упорно настаивает на резком повышении утильсбора. Необходимость этой меры руководство предприятия объясняет необходимостью конкурировать с новыми китайскими автопроизводителями.

Против таких планов выступают жители страны, пишет Смотрим.