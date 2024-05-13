Минобрнауки: в вузах откроют не менее 60 новых комнат матери и ребенка

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В 2024 г. в российских вузах откроют не менее 60 новых комнат матери и ребенка и групп кратковременного пребывания детей, сообщает Минобрнауки в Telegram-канале.

Минобрнауки проведет конкурс "Помоги маме учиться" на 60 лучших проектов создания инфраструктуры для студентов с детьми. На финансирование проектов-победителей направят 2,4 млн руб.

Деньги пойдут на материальную помощь молодым мамам, в том числе на перевод с платного на бюджетное место обучения (при наличии мест), а также на предоставление студенческим семьям мест в общежитиях, выдачу путевок в санатории и многое другое.

Каждый ректор имеет свой план действий. Минобрнауки изучает лучший опыт различных вузов, в том числе по финансовой поддержке семей, чтобы продвигать и укреплять семейные ценности, пишет Смотрим.