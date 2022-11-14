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Минэкономразвития поддержало увеличение квоты на экспорт зерна

14 ноября 2022 09:25
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Минэкономразвития поддержало увеличение квоты на экспорт зерна

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития поддержала предложение Минсельхоза по увеличению квот на вывоз зерна в 2023 году до 25,5 млн тонн, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале.

Квота будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2023 года включительно. Коснется она пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы.

Вице-премьер напомнила, что в этом году Россия побила исторический рекорд по сбору зерна - более 150 млн тонн.

"Таким образом, мы полностью обеспечиваем внутренние потребности страны по важнейшим позициям сельхозкультур и получаем дополнительные возможности для наращивания экспорта. тельные возможности для наращивания экспорта", - пояснила Абрамченко.

Для этого важно минимизировать барьеры для экспорта агропродукции, считает она.

Экспортная квота вводится ежегодно во второй половине агросезона - с 15 февраля по 30 июня. Последняя квота составляла 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы и 3 млн тонн ячменя и кукурузы. Мера должна обеспечить продовольственную безопасность России, ограничить рост внутренних цен на зерно, что может привести к увеличению себестоимости и потребительских цен на муку, хлеб, мясо, молоко.

По данным Минсельхоза на 9 ноября, урожай зерна в РФ собран с 95% площади, получено около 152 млн тонн. Предыдущий рекорд был получен в 2017 году - 135,5 млн тонн зерна.

Эксперты отрасли не раз говорили, что в этом сезоне экспорт зерна идет медленнее из-за скрытых санкций в отношении российского продовольствия. В этой ситуации власти с помощью различных мер стараются максимально снять излишки зерна с рынка и поддержать рентабельность производства аграриев, пишет РГ.

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