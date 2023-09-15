Михаил Мишустин назначил Дмитрия Ядрова новым главой Росавиации

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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрия Ядрова. Возглавлявший до этого ведомство Александр Нерадько освобожден от занимаемой должности.

Дмитрий Ядров родился в 1988 году, окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности "Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства", работал на различных должностях в Государственной корпорации по организации воздушного движения.

В 2019 году Ядров пришел в Росавиацию. В качестве заместителя руководителя он координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов, пишет РГ.