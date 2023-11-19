МИД РФ готов поддержать создание конкурса "Интервидение"

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МИД России готов принять участие в организации музыкального конкурса "ИнтерВидение", который может прийти на замену "Евровидению", где Россия не участвует. С идеей создать такой конкурс выступила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Внешнеполитическое ведомство осведомлено об этой инициативе и будет работать в данном направлении, "если позовут", заявил глава департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.

"МИД готов взаимодействовать со всеми талантливыми, амбициозными, харизматичными инициаторами проектов в области культуры, образования, науки, спорта, которые направлены на обеспечение интересов нашей страны", – цитирует Алимова РИА Новости.

Ранее глава Минкульта встретилась с главами зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума предложила коллегам создать свой музыкальный конкурс. Не исключено, что он пройдет уже в следующем году и станет ежегодным, пишет Смотрим.