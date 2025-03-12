Матвиенко предложила уменьшить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что настало время для сокращения приема абитуриентов, приехавших из регионов в «столичные» университеты и институты в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Председатель Совфеда отметила, что студенты из глубинки часто не могут найти работу по полученной специальности, становясь неудачниками и при этом не желают возвращаться на свою родину, пишут «Ведомости».

По словам Валентины Матвиенко, университеты столичных городов собирают студентов из разных регионов России, увеличиваю количество платных мест, и «штампуют специалистов» по таким специальностям, которые не нужны на рынке труда, пишет МК.