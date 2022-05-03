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Маленького медвежонка подбросили в коробке жителям Приморья

3 мая 2022 12:20
87
Маленького медвежонка подбросили в коробке жителям Приморья

Центр спасения диких животных под Алексеевкой взял под опеку ещё одного медвежонка-сироту – седьмого по счёту. Совсем юное животное нашли в картонной коробке жители Дальнереченского района. Как он там оказался, доподлинно не известно.

«Ещё один медвежонок присоединился к нашей команде малышей-сирот. Мишку обнаружили в картонной коробке жители Дальнереченского района и сообщили в департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края», – сообщает центр «Тигр», куда в итоге доставили медвежонка.

Он оказался самым маленьким из подопечных центра, и пока справляется только с соской. Предварительный ветеринарный осмотр показал, что жизни малыша ничего не угрожает, повреждений нет. После адаптации к новым условиям, детёныш, оставшийся без родителей, сможет присоединиться к своим собратьям, пишет newsvl.ru.

Фото: pixabay.com


 

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