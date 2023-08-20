"Луна-25" столкнулась с Луной

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"Луна-25", предварительно, столкнулась с поверхностью и прекратила существование, заявили в Роскосмосе, пишет Смотрим..

19 августа в соответствии с программой полета КА «Луна-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты.

Около 14:57 мск связь с КА «Луна-25» прервалась.

Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали.

По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

Вопросами выяснения причин потери «Луны» займется специально формируемая межведомственная комиссия, сообщает Роскосмос.