Литва нарастила экспорт вина в Россию на 20,6%

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Литва, Грузия и Латвия за первые восемь месяцев 2023 года отгрузили в Россию вина на 317,5 миллиона долларов, став крупнейшими поставщиками этого напитка в страну. Об этом говорится в расчетах РИА Новости, проведенных на основе данных платформы ООН Comtrade национальных статслужб.

Уточняется, что всего с января по августе ввезли вина более чем на 485 миллионов долларов — однако на одну только Литву пришлось более четверти этой суммы. Страна нарастила экспорт в Россию на 20,6 процента год к году. Импорт грузинского вина увеличился на 19,4 процента, до 112,1 миллиона долларов, а Латвия, которая на третьем месте, нарастила свой экспорт на 18,5 процентов, до 79,5 миллиона долларов. Больше всего алкоголя Литва и Латвия завезли из Италии.

Ранее стало известно, что доля российского вина на отечественном рынке увеличилась примерно до 60 процентов. Отмечается, что власти могут запретить поставки в страну вин из недружественных стран, пишет Смотрим.