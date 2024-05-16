Летние шины подешевели в России

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В России в апреле текущего года средневзвешенная цена за одну летнюю шину оказалась на 1,4% ниже, чем в марте, и составила 5984 рубля. Это следует из данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»), с которыми ознакомились «Известия» 16 мая.

В то же время всесезонные шины, наоборот, подорожали на 1,9%, до 8595 рублей за покрышку. Стоимость зимних ошипованных шин почти не изменилась и составила 7695 рублей за штуку. Нешипованные зимние шины подешевели на 13%, до 5107 рублей.

Отмечается, что в апреле вырос спрос практически на все виды легковых шин. По информации ЦРПТ, продажи летних шин увеличились на 82%, всесезонных — на 35%, нешипованных зимних — на 10%. Однако россияне стали меньше покупать ошипованные покрышки: продажи упали на 46% по сравнению с предыдущем месяцем.