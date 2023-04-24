Leroy Merlin намерен продать все свои склады в России

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Международная компания-ретейлер Leroy Merlin подготавливает все свои склады в России к продаже. Активы планируют купить девелоперские компании Central Properties и «Венталл-Девелопмент», стало известно в понедельник, 24 апреля.

Уточняется, что речь идет о двух логопарках ритейлера — около 130 тыс. кв. м в «Южных вратах» в Домодедово и 140 тыс. кв. м в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Московской области. Причем потенциальные покупатели ранее уже выкупали в «Южных вратах» часть площадей у чешской инвестиционной компании PPF Group.

При этом есть вероятность, что сделка по продаже складов пройдет в формате sale & leaseback — покупатель должен будет сдать купленные активы в аренду продавцу, рассказал собеседник издания «Коммерсантъ». Так, Leroy Merlin останется арендатором логопарков. Причиной выбора именно такой финансовой операции послужили трудности в поиске потенциального арендатора масштабных площадей.

Говоря об успешности сделки, гендиректор Herzen Ярослав Туа считает, что сейчас спрос на склады достаточно высок, поэтому продажа должна получиться выгодной. А за счет выбранного формата обращения активов ритейлер сможет успешно развиваться в России с помощью вырученных средств. Известно, что головной офис Leroy Merlin практически перестал финансировать продвижение своего бизнеса в РФ, пишут "Известия".