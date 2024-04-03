Крымские спортсмены приняли решение не ехать на Олимпиаду-2024 в Париже

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Спортсмены из Крыма приняли решение не ехать на летние Олимпийские игры в Париже. Об этом 3 апреля сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов, пишут "Известия".

«Международный олимпийский комитет (МОК) предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами. Они этого и не скрывают», — заявил он.

Аксенов полностью поддержал решение спортсменов, отметив, что в МОК не скрывают русофобии, потому у них возникает желание не просто запретить, но и унизить Россию. Подобное расистское отношение он отметил и по отношению к белорусам. Глава Крыма подчеркнул, что не понимает тех, кто «так рвется» на Олимпиаду.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Накануне, 2 апреля, депутат Госдумы Николай Валуев назвал трактовку идей олимпизма главой МОК Томасом Бахом политически ангажированной. Он отметил, что изначально МОК продвигал идею олимпизма и мира по всей планете, устраивая раз в четыре года Олимпийские игры, а сегодня превратился в ровно противоположную организацию.