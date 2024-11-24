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Космонавты с орбиты МКС поздравили матерей

24 ноября 2024 11:50
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Космонавты с орбиты МКС поздравили матерей

В России 24 ноября отмечается День матери. Праздник был установлен указом президента Бориса Ельцина в 1998 году для повышения социальной значимости женщин, на которых ложится основная нагрузка по воспитанию детей.

Представительниц прекрасной половины человечества поздравили прямо с МКС наши космонавты. Их голоса преодолели огромное расстояние и прозвучали для каждой, кто познал счастье материнства.

"Семья играет огромную роль в формировании личности каждого человека. Мы получаем от наших близких, особенно от мам заботу, поддержку и любовь. Ваша забота согревает нас в самые холодные дни и помогает преодолевать любые трудности", ", — сказал Алексей Овчинин.

Его поддержал космонавт Роскосмоса Иван Вагнер. По его словам, материнская любовь является "великой силой", способной вдохновлять и исцелять. Александр Горбунов же пожелал соотечественникам ценить материнскую заботу, пишет Смотрим. 

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