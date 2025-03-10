компании РФ благодаря ИИ сэкономят свыше 4 трлн рублей в год

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Российские компании смогут экономить до 4,13 триллиона рублей в год, внедряя в работу решения на базе искусственного интеллекта (ИИ), способные выполнять порядка 34% задач одной трети сотрудников. Об этом, ссылаясь на исследование разработчика решений для бизнес-аналитики "Инфомаксимум", пишут "Ведомости".

По данным исследования, свыше трети офисных сотрудников, занятых, например, в сферах клиентского обслуживания, а также сбора и анализа данных, могут быть частично или полностью "автоматизированы с помощью нейросетей".

"Сократятся не только расходы на оплату труда, который будет автоматизирован, но и время выполнения таких задач. Сроки сократятся в два раза, а количество ошибок, исправлений, переработок и дублирования работ – на 70%", – говорится в публикации "Ведомостей".

Издание добавляет, что количество времени, затраченное на ручные ответы сотрудниками сферы обслуживания клиентов, благодаря использованию технологий ИИ может быть сокращено на 50-60%. Кроме того, страховые компании за счет автоматизации обработки заявок и урегулирования убытков могут в среднем на 30% увеличить свою продуктивность, а автоматизация HR-задач позволит снизить нагрузку на персонал на 23%.

Внедрение технологий искусственного интеллекта позволит на 15-30% сократить операционные затраты бизнеса за счет автоматизации рутинных процессов, указал руководитель отдела исследований в области ИИ "Университета 2035" Ярослав Селиверстов, мнение которого приводят "Ведомости". Он добавил, что точные цифры зависят как от масштаба внедрения, так и отрасли: например, эффект в сфере розницы будет заметнее, чем в креативных индустриях. Эксперт напомнил о прогнозах, в соответствии с которыми свыше 60% российских предприятий к 2025-2027 гг. будут применять ИИ при решении рутинных задач.

"Оптимизация через ИИ оправданна для рутины, но требует контроля качества. <…> Внедрение ИИ сокращает затраты на ФОТ и стоимость ошибок, но повышает CAPEX бизнеса", – приводит издание мнение Сильверстова.

По его мнению, малому бизнесу на внедрение таких решений нужно будет потратить от 1 миллиона рублей, корпорациям – до десятков миллионов, однако это окупится за 1-3 года.