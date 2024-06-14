Комитет Госдумы одобрил поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку о штрафах до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках без маркировки, пишет РИА Новости.
Согласно инициативе, изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Это часть пакета законопроектов о полном запрете пропаганды наркотиков и об увеличении наказаний за его несоблюдение.
"Рассмотрев указанный проект федерального закона и материалы по его доработке, комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству решил <...> утвердить таблицу поправок, рекомендованных комитетом к принятию", — сказано в заключении комитета.
Поправками в законопроект предлагается наказывать за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках с нарушением требований о маркировке.
Сумма штрафов может составить:
для физлиц — от двух до четырех тысяч рублей с конфискацией;
для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч с конфискацией;
для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией продукции либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
для юридических лиц — от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией.
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