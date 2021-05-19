Коллекторам предлагают запретить выбивать долги за коммуналку

118

Коллекторским агентствам могут запретить заниматься выбиванием долгов граждан по ЖКХ, такое положение содержится в инициативе, которая сегодня будет рассмотрена в Госдуме. Об этом сообщил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Фракция «Справедливая Россия» поддержит законопроект депутатов «Единой России», предусматривающий введение запрета на привлечение коллекторов к возврату просроченной задолженности по коммунальным платежам. Сегодня документ планируется рассмотреть в первом чтении.

«Наша партия давно настаивает на введении полного запрета на работу коллекторов в стране. Это является нашей принципиальной позицией. Пока нам не удаётся это сделать, но поскольку предлагается хотя бы частично ограничить сферу деятельности коллекторских агентств, мы обязательно поддержим такую инициативу», – прокомментировал Сергей Миронов.

Он отметил, что на фоне пандемии в стране складывается тяжёлая экономическая ситуация. Многие граждане не могут вовремя расплатиться за коммунальные услуги, и они не должны страдать от этих полукриминальных организаций.

Фото pixabay.com