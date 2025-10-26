Количество жертв взрыва на заводе «Пластмасс» увеличилось до 13 человек

186

В Челябинской области число погибших в результате взрыва на предприятии в Копейске, как сообщил источник «Известий», выросло до 13.

Специалисты, по словам собеседника издания, до сих пор продолжают разбор завалов. Глава региона Алексей Текслер 24 октября сообщил, что в результате происшествия пострадали 29 человек. Уточнялось местонахождение 11 человек.

О взрыве на заводе стало известно 22 октября. На месте ЧП начался пожар, в ходе которого был зафиксирован еще один взрыв. Работы по устранению последствий взрыва продолжаются.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.