Кинотеатры убрали из афиш пиратский контент после ультиматума прокатчиков

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В кинотеатрах крупных сетей исчезло предсеансное обслуживание с популярным форматом кинопоказа, объединяющим голливудские фильмы с отечественными короткометражками. Это изменение вступило в силу с 18 апреля, когда киносети отказались от теневого проката. Об этом информирует РБК.

Согласно данным «Яндекс. Афиша», фильм «Дюна 2», ранее демонстрировавшийся в паре с короткометражками, теперь доступен только в одном несетевом кинотеатре Москвы. Ведущие киноплощадки уже не предлагают предсеансное обслуживание для этого фильма, по крайней мере на сайтах «Синема Стар» и «Киномакс».

Статистика из Фонда кино свидетельствует, что на 18 апреля в топ-20 самых кассовых фильмов дня отсутствовали короткометражки и фильмы без официального дистрибьютора в России. Вместо этого лидерами стали российские фильмы «Сто лет тому вперед», «Карина» и «Летучий корабль», отодвигая короткометражки в тень, пишет ОСН.