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Какие изменения ждут россиян с 1 июля, сообщает Новости Mail.ru:



• Новый порядок получения пенсии.



С 1 июля упростится порядок определения способа выплаты пенсионных накоплений. Нововведения позволят большему числу россиян получить накопительную пенсию единовременно, а не в виде регулярной выплаты, и сделает определение ее типа более понятным для клиентов НПФ.



С 1 июля Социальный фонд России начнет заранее информировать граждан о суммах их накоплений в НПФ, которые учитываются на пенсионных счетах накопительной пенсии. Сообщения будут направляться через портал Госуслуги раз в 3 года. Мужчины станут получать данные после достижения 45 лет, женщины — 40 лет.



• ЖКУ без комиссии.



С июля некоторые категории россиян освободят от комиссии при оплате ЖКХ и пеней за несвоевременные платежи или неполное внесение такой платы. Это затронет многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, а также ветеранов боевых действий, членов семей погибших или умерших инвалидов войны, участников ВОВ.



• Повышение тарифов на ЖКХ.



С началом июля по всей России вырастут тарифы на коммунальные услуги. Минимальный индекс изменения ЖКУ ожидается в Республике Хакасия — 4%, максимальный (15%) — в Забайкальском крае. В Санкт-Петербурге губернатор города Александр Беглов решил отменить повышение тарифов на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами. В Москве индекс установлен на уровне 11%.



• Единый реестр многодетных семей.



С 1 июля 2024 года в России начнет работать реестр многодетных семей. Сейчас такой статус бессрочно получают при наличии трех и более детей, он позволяет рассчитывает на разные виды социальной поддержки.



• Кредиты и задолженности.



С июля ЦБ впервые введет надбавки к коэффициентам риска по автокредитам, а также вновь повысит их по необеспеченным потребительским ссудам.



• Возмещение похищенных денег.



25 июля вступает в силу закон, обязующий банки проверять все денежные переводы и в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента возвращать деньги, украденные мошенниками. В случае трансграничного перевода срок возмещение ограничат 60 днями.



Помимо этого, банки смогут блокировать подозрительные переводы на два дня. За это время человек, оказавшийся под влиянием аферистов, сможет отменить операцию.



• Фермерский отдых.



С 3 июля фермерские хозяйства получат право заниматься не связанными с агробизнесом видами деятельности, которые поспособствуют развитию территорий.



• Прочие новинки.



1 июля заканчивается действие двух программ жилищного кредитования — «Господдержки» и «Семейной ипотеки». Президент Владимир Путин предложил продлить действие «Семейной ипотеки» до 2030 года, но с некоторыми изменениями.



Еще с начала месяца россияне смогут открывать счета по программе долгосрочных сбережений через портал «Госуслуги». А учетную запись на самом сервисе хотят разрешить подтверждать из-за рубежа.



Льготники смогут быстрее и проще получить социальную поддержку благодаря работе Единой централизованной цифровой платформы.

Помимо этого, с 1 июля появится ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий.

Также в июле увеличится стоимость крепкого алкоголя — к нему относятся напитки от 28 градусов и выше.



Оформить некоторые документы тоже станет дороже.

В Белгородской, Брянской и Курской областях появится свободная экономическая зона, которая уже действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.