Кабмин запретил звонки гражданам с IP-телефонии для борьбы с мошенниками

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Правительство РФ оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи, исключив лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации позволяла с помощью интернета выходить на связь с человеком, который использует стационарную телефонную или мобильную сети связи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, подменяя номера.

"Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи", – пояснили в правительстве.

Принятое решение, как сообщается, никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи, поскольку для голосовой связи используются специальные программы, обеспечивающие общение через интернет. В конце 2022 года Роскомнадзор запустил систему "Антифрод": на данный момент к ней подключены все операторы связи и с ее помощью было заблокировано более 1 млрд звонков от мошенников, пишет Смотрим.