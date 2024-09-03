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Кабмин утвердил новую систему управления в области охоты

3 сентября 2024 13:44
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Кабмин утвердил новую систему управления в области охоты

С 1 января 2025 года в России начнёт функционировать новая государственная информационная система управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Введение новой системы позволит упростить взаимодействие между органами власти в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и сократить сроки предоставления государственных услуг в этой сфере. В правительстве отметили, что система поможет своевременно выявлять и реагировать на изменения состояния охотничьих ресурсов. Оператором системы станет Минприроды РФ, пишет Смотрим.

Новая система будет взаимодействовать с цифровыми ресурсами МВД, Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора, Роскадастра и Федерального агентства по делам национальностей, а базироваться — на единой цифровой платформе "ГосТех".

Постановление о введении федеральной системы было подготовлено для реализации новых положений федерального закона об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, которые были приняты в 2023 году.

В феврале также изменились правила выдачи разрешений на охотничье оружие – теперь их будет выдавать в Росгвардии, а не в многофункциональных центрах.

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