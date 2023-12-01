Кабмин РФ дополнительно выделил 10 млрд руб на поддержку производителей зерновых культур

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Правительство РФ направило еще 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерна, сообщается на сайте кабмина.

Получат деньги для компенсации затрат в производстве пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя предприниматели АПК, чьи доходы ниже среднероссийских, в том числе из-за специфики климата, а также удаленности их регионов от морских портов.

"Эти средства позволят оказать господдержку еще большему числу сельхозпроизводителей, включая тех, кто трудится в Центральной России, Поволжье и Сибири", – отметили в правительстве.

Субсидии помогут компенсировать до 50% затрат, пишет Смотрим.

Правительство РФ увеличило в начале 2023 года господдержку предпринимателей в АПК до 6,3 млрд рублей. Государственная поддержка в размере 5,6 млрд рублей позволила привлечь в АПК за прошлый год около 18,3 тысячи предпринимателей, сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. По ее словам, на 2023 год планируется поддержка фермеров и развитие сельской кооперации в размере 6,3 млрд рублей из бюджета, что позволит вовлечь в малый агробизнес около 19,4 тысячи человек.