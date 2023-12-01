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Кабмин РФ дополнительно выделил 10 млрд руб на поддержку производителей зерновых культур

1 декабря 2023 13:50
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Кабмин РФ дополнительно выделил 10 млрд руб на поддержку производителей зерновых культур

Правительство РФ направило еще 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерна, сообщается на сайте кабмина.

Получат деньги для компенсации затрат в производстве пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя предприниматели АПК, чьи доходы ниже среднероссийских, в том числе из-за специфики климата, а также удаленности их регионов от морских портов.

"Эти средства позволят оказать господдержку еще большему числу сельхозпроизводителей, включая тех, кто трудится в Центральной России, Поволжье и Сибири", – отметили в правительстве.

Субсидии помогут компенсировать до 50% затрат, пишет Смотрим.

Правительство РФ увеличило в начале 2023 года господдержку предпринимателей в АПК до 6,3 млрд рублей. Государственная поддержка в размере 5,6 млрд рублей позволила привлечь в АПК за прошлый год около 18,3 тысячи предпринимателей, сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. По ее словам, на 2023 год планируется поддержка фермеров и развитие сельской кооперации в размере 6,3 млрд рублей из бюджета, что позволит вовлечь в малый агробизнес около 19,4 тысячи человек.

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