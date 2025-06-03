К 2030 году россиянам больше не понадобится паспорт для полетов на самолетах

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В большинстве российских аэропортов к 2029–2030 годам появится возможность проходить предполетный досмотр с помощью биометрических данных. Об этом сообщил заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Международный аэропорт Шереметьево» Дмитрий Ильин. Он уточнил, что в связи с этим туристам больше не нужно будет предъявлять паспорт.

«Думаю, биометрический досмотр в аэропортах станет массовым к 2029–2030 годам», — заявил Ильин на конференции ЦИПР-2025. Его слова передает «Комсомольская правда». Он также отметил, что по мере внедрения цифровых технологий путешественникам, вероятно, больше не потребуется носить с собой паспорт для прохождения контроля в аэропорту.

По словам представителя Шереметьево, для запуска биометрической системы потребуется внести изменения в законодательство и модернизировать инфраструктуру аэропортов. Новый порядок досмотра позволит пассажирам ускорить процесс регистрации и повысит уровень безопасности за счет автоматической идентификации личности по уникальным параметрам лица или отпечаткам пальцев, пишет Ура.ру.