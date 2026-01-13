Я нашел ошибку
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Самарцы рассказали, что обещают себе в 2026 году
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
В МВД ужесточат правила сдачи экзаменов на получение водительских прав
Компания Kia зарегистрировала в России два товарных знака
IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов
Изменения системы "все включено" в Турции вызовут отток туристов РФ
Изменения системы "все включено" в Турции вызовут отток туристов РФ

Изменения в распространенной в турецких отелях системе "все включены" могут привести к оттоку российских туристов, считает владелец сети отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер.

По его мнению, для Антальи туристы из России являются ключевыми потребителями, они привыкли к отдыху в формате "все включено" и заранее рассчитывают бюджет.

"Все включено" для многих — не просто опция, а базовое ожидание, которое влияет на выбор страны и отеля. Любые резкие изменения в системе будут восприниматься как ухудшение продукта, даже если они объясняются экономикой или заботой о качестве", — сказал Бильгинер в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что, если турецкие отели начнут "размывать" систему "все включено", за которые многие выбирают эту страну для отдыха, часть турпотока может предпочесть альтернативные варианты.

"Сектор этого допустить не может — особенно в период, когда борьба идет за каждого гостя", — добавил отельер.

В декабре вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявлял, что возможный отказ Турции от системы "все включено" станет катастрофическим шагом для туристического сектора республики. С его точки зрения, в случае отказа от этого формата отдых в Турции станет экономически нецелесообразным. Мурадян добавил, что отмену системы "все включено" обсуждают представители не туристического сектора Турции, а смежной индустрии, которая страдает из-за того, что туристы отдают предпочтение "все включено" и тем самым экономят на сопутствующих услугах.

