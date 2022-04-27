Из-за приостановки деятельности в России в Visa понесла убытки в размере 60 миллионов долларов

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Из-за приостановки деятельности на территории России компания Visa понесла убытки в размере 60 миллионов долларов. Это следует из квартальной отчетности. При том, что выручка и чистая прибыль в общей сложности в годовом исчислении выросла, административные убытки стремительно выросли.

В результате деконсолидации дочернего предприятия в России компания потеряла 35 миллионов долларов, на оказание поддержки сотрудникам в России и на Украине ушло еще 25 миллионов долларов, – передает ТАСС.

Международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение ограничить работу в России в связи со спецоперацией на Украине. Карты Visa и Mastercard всех российских банков продолжают работать внутри РФ, но трансграничные операции по картам не осуществляются.