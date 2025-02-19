Из России с 2022 года ушли более 300 американских компаний

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Более трехсот компаний из США заморозили бизнес или вовсе покинули российский рынок с февраля 2022 года, из них основная часть приходится на сферы IT и промышленности, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.

Всего в России до начала СВО было представлено как минимум 659 американских компаний, из них продолжают работать или предоставлять услуги бизнесу немногим больше половины — 336 организаций.

При этом ограничили операции на российском рынке 323 компании. Больше всего организаций, свернувших бизнес в нашей стране, — в сфере IT и телекома (78). Среди них:

специализирующаяся на центрах обработки данных Equinix,

производители компьютерных компонентов Nvidia и Intel;

маркетплейс Amazon;

онлайн-кинотеатр Netflix.

Далее по темпам ухода из России лидируют промышленные компании — 51 из них покинула отечественный рынок. Большая часть пришлась на производителей электроники (13), включая:

выпускающую персональные гаджеты Apple;

производящую принтеры Xerox;

одного из крупнейших в мире производителей бытовой техники Whirlpool Corporation.

Также приостановили деятельность 11 компаний из сферы химпрома, в том числе производители скотча 3M, промышленных газов Air Products and Chemicals и красок PPG.

Еще 43 компании в сфере развлечений заморозили бизнес или вовсе покинули рынок, почти десять из них занимались туризмом, а девять — созданием фильмов и музыки, в частности это Disney, Warner Bros. и Sony Music Entertainment.

Продукты и потребительские товары продавали 39 из покинувших российский рынок компаний, среди них были производитель спорттоваров Nike, одежды Gap и нижнего белья Victoria's Secret. Различные услуги, включая консалтинг, аналитические услуги и помощь при подборе кадров, предоставляли еще 39 компаний. Среди них была вся "большая четверка" аудиторов — Deloitte, KPMG, PwC и EY, а также "большая тройка" управленческого консалтинга — BCG, McKinsey и Bain & Company.

В финансовой отрасли приостановили деятельность 27 компаний, включая три крупнейших международных рейтинговых агентства S&P, Moody"s и Fitch, а также финансовые сервисы и компании — PayPal, Visa, Mastercard, J.P.Morgan и Goldman Sachs.

Другие отрасли понесли менее значительные "потери": покинули рынок 13 компаний, занимающихся транспортом, 12 — добычей и энергетикой, девять — недвижимостью, семь — фармацевтикой и пять — перевозками.