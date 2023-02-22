Из Google Play завтра исчезнет легендарная игра

137

Первая, "классическая" версия одного из первых массовых мобильных хитов – вышедшей в 2009-м году игры Angry Birds – будет удалена из магазина Google Play 23 февраля.

Решение приняла компания-разработчик серии игр про разозленных пернатых – Rovio, сообщив об этом в своем твиттере. В качестве причины назвали влияние Rovio Classics: Angry Birds на бизнес компании – очевидно, имеется в виду конкуренция за аудиторию с более свежими проектами.

После удаления игра продолжит работать на тех устройствах, на которых уже была установлена. iOS-версию Angry Birds удалять из App Store не будут, однако переименуют ее в Red's First Flight ("Первый полет Красного"). Так пользователи, ищущие по запросу "Angry Birds", увидят только более свежие игры серии.

Выйдя в 2009-м году на iOS, Angry Birds быстро стала одной из самых популярных мобильных игр своего времени. К середине прошлого десятилетия счет установкам шел на миллиарды, у игры появилось множество сиквелов, по ее мотивам были сняты анимационные фильмы и сериалы, пишет Смотрим.