"Итоги года с Владимиром Путиным" пройдут 19 декабря в 12.00 мск

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства подведет итоги года и ответит на вопросы россиян и журналистов.

"Прием вопросов будет осуществляться с 15.00 мск 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря", – говорится в сообщении.

Задать вопросы можно будет через портал moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или путем отправки СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.

Кроме того, обратиться к президенту можно через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" в официальных группах программы или чат-бот мессенджера Max, пишет Смотрим.