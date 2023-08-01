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Искренне поздравляем личный состав и ветеранов Регионального Управления специальной связи по Приволжскому региону

1 августа 2023 16:59
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Искренне поздравляем личный состав и ветеранов Регионального Управления специальной связи по Приволжскому региону

Искренне поздравляем личный состав и ветеранов Регионального Управления специальной связи по Приволжскому региону – Управления специальной связи по Нижегородской области с профессиональным праздником – Днем основания Службы специальной связи РФ! 

Истоки службы специальной связи восходят к далекому 1796 году, когда Император Павел I издал указ об учреждении фельдъегерского корпуса, который обеспечивал доставку приказов, донесений, ценных бумаг, посылок, а также сопровождение высокопоставленных лиц. После революции 1917 года новая советская власть также нуждалась в подобного рода услугах. И 2 мая 1918 года была учреждена служба внешней связи при Всероссийском Главном Штабе Красной Армии.

Шло время, а вместе с ним проходили реорганизации, служба была опять переименована в фельдъегерский корпус. И это была единственная гарантированная связь центра с отдаленными уголками нашей страны. Вместе с тем, с каждым годом росло количество обслуживаемых организаций, множились выполняемые функции: перевозка и доставка секретной корреспонденции, транспортировка продукции золотодобывающей промышленности и других государственных валютных ценностей, обслуживание Госбанка СССР, инкассация денежных средств и многое другое.

Сегодня ФГУП «Главный Центр специальной связи» представляет собой единую технологическую сеть, состоящую из 77 управлений специальной связи, 135 отделений и пунктов специальной связи, расположенных в 89 субъектах Российской Федерации. На предприятии работают около 7500 высококвалифицированных работников, имеющих допуск к государственной тайне. Предприятием обеспечивается свыше 1700 регулярных маршрутов общей протяженностью более 700 000 км.

В условиях реализуемой в Российской Федерации государственной политики, направленной на укрепление обороноспособности, внутреннего единства и политической стабильности, на модернизацию экономики и развитие промышленного потенциала, закрепился системообразующий и стратегический статус ФГУП ГЦСС.

Минувшие десятилетия стали периодом успешного становления и развития службы специальной связи в России. За эти годы сформировался высококвалифицированный, слаженный коллектив профессионалов и единомышленников, ответственный и самоотверженный труд которых вносит значительный вклад в обеспечение безопасности и стабильности нашей Родины.

Специалисты Службы, самоотверженно служа Родине, были действующими лицами всех самых значимых эпизодов истории нашей страны, обеспечивая бесперебойную и оперативную доставку секретной корреспонденции и ценных грузов в интересах государственной безопасности и обороны. Этот ответственный и нелегкий труд требует высокого профессионализма, стойкости и безупречной дисциплины.

Благодарим вас за мужество, высокое чувство ответственности, верность профессиональному долгу.

Желаем всему личному составу и ветеранам Службы спецсвязи и информации здоровья, личного счастья и благополучия, дальнейших успехов в службе на благо Отечества.

Пусть накопленный опыт, личностный потенциал и целеустремленность служат опорой в Вашей работе!

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