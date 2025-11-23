Институт Пушкина выбрал слово 2025 года

112

Слово "Победа" стало самым популярным словом 2025 года. Второе и третье место заняли "Max" и "нейросеть" соответственно, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

22 ноября в России отмечается День словарей и энциклопедий. Дата выбрана в честь дня рождения российского лексикографа, автора "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимира Даля.

"В итоге "Словом года - 2025" признано слово "победа". В список для голосования входили имена собственные, актуальные понятия общественно-политической сферы, ключевые понятия технологической области. Выбор слова "победа" в качестве главного в 2025 году является глубоко символичным и закономерным. В уходящем году вся страна отмечала 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что второе и третье места в 2025 году, по результатам опроса, заняли слова " Max " - название первого национального мессенджера, и "нейросеть". Интересно, что нейросеть становилась словом года в 2023 году. Ее повторный выход в лидеры говорит о том, что технологии искусственного интеллекта относятся к ключевым концептам современности с растущей актуальностью.

В список кандидатов на слово года в 2025 году попали также "Аляска", "Интервидение", "переговоры", "цифровой рубль", "ценности", "защитник", "генерировать".

"Для российского общества "победа" - это не просто слово, а фундаментальный историко-культурный концепт, объединяющий все поколения. Он воплощает величайший подвиг народа, его стойкость и героизм. Тема Победы нашла отражение в кинематографе, литературе, песнях, которые продолжают звучать в каждой семье", - приводятся в сообщении слова ректора Института Пушкина Никиты Гусева.