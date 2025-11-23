Я нашел ошибку
Главные новости:
В Жигулевске инспекторы ДПС спасли пассажира такси, которому стало плохо
В Жигулевске инспекторы ДПС спасли пассажира такси, которому стало плохо
Владельцам собак рассказали о симптомах осенней аллергии
Владельцам собак рассказали о симптомах осенней аллергии
Институт Пушкина выбрал слово 2025 года
Институт Пушкина выбрал слово 2025 года
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
Регулировать число мест платного приема будут по 42 направлениям подготовки. Государство ограничит платный прием в вузы для юристов, экономистов, журналистов, архитекторов, психологов и стоматологов.
Минобрнауки определило предельное количество мест для приема на платное обучение в вузы 
В автобусе находилось 10 пассажиров, в трамвае - 36 пассажиров. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
В Самаре на пересечении улиц Мичурина и Клинической маршрутный автобус въехал в трамвай
Часто для отопления помещений используются масляные радиаторы. Подобные обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья.
МЧС СО: соблюдайте правила эксплуатации отопительных приборов
Продолжается ремонт трамвайных путей на пересечении с проезжими частями автодорог. Ремонт не повлияет на работу городского наземного электротранспорта.
️ Сегодня в ночь закроют переезд у остановки «Лесная» по улице Ташкентской в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.02
-1.71
EUR 90.56
-2.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные

Институт Пушкина выбрал слово 2025 года

23 ноября 2025 10:28
112
Институт Пушкина выбрал слово 2025 года

Слово "Победа" стало самым популярным словом 2025 года. Второе и третье место заняли "Max" и "нейросеть" соответственно, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

22 ноября в России отмечается День словарей и энциклопедий. Дата выбрана в честь дня рождения российского лексикографа, автора "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимира Даля.

"В итоге "Словом года - 2025" признано слово "победа". В список для голосования входили имена собственные, актуальные понятия общественно-политической сферы, ключевые понятия технологической области. Выбор слова "победа" в качестве главного в 2025 году является глубоко символичным и закономерным. В уходящем году вся страна отмечала 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что второе и третье места в 2025 году, по результатам опроса, заняли слова " Max " - название первого национального мессенджера, и "нейросеть". Интересно, что нейросеть становилась словом года в 2023 году. Ее повторный выход в лидеры говорит о том, что технологии искусственного интеллекта относятся к ключевым концептам современности с растущей актуальностью.

В список кандидатов на слово года в 2025 году попали также "Аляска", "Интервидение", "переговоры", "цифровой рубль", "ценности", "защитник", "генерировать".

"Для российского общества "победа" - это не просто слово, а фундаментальный историко-культурный концепт, объединяющий все поколения. Он воплощает величайший подвиг народа, его стойкость и героизм. Тема Победы нашла отражение в кинематографе, литературе, песнях, которые продолжают звучать в каждой семье", - приводятся в сообщении слова ректора Института Пушкина Никиты Гусева.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре прошел первый день фестиваля
22 ноября 2025  20:18
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
384
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
22 ноября 2025  12:52
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
436
В Самаре в
22 ноября 2025  11:39
В Самаре в "Экспо-Волге" 22 ноября стартовал фестиваль "Друг Человека". 
422
Совершаемые в этот день молитвы отражают общенародную поддержку российских вооруженных сил.
21 ноября 2025  16:30
Вячеслав Федорищев принял участие в крестном ходе в Самаре
684
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
651
Весь список