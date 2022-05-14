Индия объявила о запрете экспорта пшеницы

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Индия запретила экспорт пшеницы. Запрет вступает в силу немедленно, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение министерства торговли и промышленности Индии.

Чиновники отмечают, что экспорт будет разрешен вновь "в случае поставок, в которых безотзывный аккредитив был выдан на дату настоящего уведомления или до нее", или же после разрешения правительства Индии для удовлетворения потребностей других стран на основе запроса их правительств.

Дело в том, что внезапный скачок мировых цен на пшеницу, "вызванный многими факторами" угрожает продовольственной безопасности Индии и других стран. Поэтому индийское правительство "привержено обеспечению продовольственной безопасности Индии, соседних и других уязвимых развивающихся стран".

Как сообщает агентство, ранее власти Индии пересмотрели прогноз на производство пшеницы в 2021-2022 годах и сократило его на 5,7 процента, то есть до 105 миллиона тонн. Объяснение этому было дано такое: в связи с ранним началом лета. Это, якобы, повлияло на урожайность сельскохозяйственных культур.

По мнению же официального представителя Всемирной продовольственной программы ООН Томсона Пири, к росту цен на продовольствие и голоду в мире может привести ситуация на Украине.