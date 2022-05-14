Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец перекрыл движение на Московском шоссе для утиного семейства
Самарец перекрыл движение на Московском шоссе для утиного семейства
В Самаре на железной дороге задержали двух подростков, которые рисовали граффити
В Самаре на железной дороге задержали двух подростков, которые рисовали граффити
В Самаре нашли инвестора для строительства канатной дороги в Рождествено
В Самаре нашли инвестора для строительства канатной дороги в Рождествено
Сызранец после застолья со случайными знакомыми обнаружил пропажу сотового телефона
Сызранец после застолья со случайными знакомыми обнаружил пропажу сотового телефона
Рост числа камер на дорогах России за 10 лет позволил выявить почти на 900% больше нарушений.
Рост числа камер на дорогах России за 10 лет позволил выявить почти на 900% больше нарушений
В Самаре на день запретят движение и парковку на Московском шоссе
В Самаре на день запретят движение и парковку на Московском шоссе
В Тольятти Лада Гранта врезалась в другую легковушку и в столб
В Тольятти Лада Гранта врезалась в другую легковушку и в столб
В Железнодорожном районе Самары тушили пожар на 150 кв. метрах
В Железнодорожном районе Самары тушили пожар на 150 кв. метрах
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 65.79
-3.05
EUR 68.78
-3.85
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В предстоящие выходные дни в регионе пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра "Филин" на набережной в Самаре 
Около 2 тысяч сообщений граждан региона в соцсетях взяли в работу органы власти в майские праздники  
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Индия объявила о запрете экспорта пшеницы

14 мая 2022 09:50
157
Индия объявила о запрете экспорта пшеницы

Индия запретила экспорт пшеницы. Запрет вступает в силу немедленно, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение министерства торговли и промышленности Индии.

Чиновники отмечают, что экспорт будет разрешен вновь "в случае поставок, в которых безотзывный аккредитив был выдан на дату настоящего уведомления или до нее", или же после разрешения правительства Индии для удовлетворения потребностей других стран на основе запроса их правительств.

Дело в том, что внезапный скачок мировых цен на пшеницу, "вызванный многими факторами" угрожает продовольственной безопасности Индии и других стран. Поэтому индийское правительство "привержено обеспечению продовольственной безопасности Индии, соседних и других уязвимых развивающихся стран".

Как сообщает агентство, ранее власти Индии пересмотрели прогноз на производство пшеницы в 2021-2022 годах и сократило его на 5,7 процента, то есть до 105 миллиона тонн. Объяснение этому было дано такое: в связи с ранним началом лета. Это, якобы, повлияло на урожайность сельскохозяйственных культур.

По мнению же официального представителя Всемирной продовольственной программы ООН Томсона Пири, к росту цен на продовольствие и голоду в мире может привести ситуация на Украине.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
14 мая 2022  10:55
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
146
Реализация национальных проектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
13 мая 2022  13:49
Реализация нацпроектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
376
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ.
13 мая 2022  13:40
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ
386
Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями
12 мая 2022  12:59
Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями
2452
На железнодорожной платформе имени Валерия Грушина может появиться Центр бардовской песни
12 мая 2022  12:54
На железнодорожной платформе имени Валерия Грушина может появиться Центр бардовской песни
553
Весь список