Госдума разрабатывает закон, обязывающий банки возвращать деньги клиентам, если они перевели их мошенникам

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Депутаты Госдумы разрабатывают законодательные поправки, в соответствии с которыми банки должны будут провести проверку на предмет мошенничества перед совершением переводов клиентов.

В случае подозрений они будут обязаны блокировать переводы на два дня. Если не сделают этого и окажется, что деньги украли, банк должен вернуть деньги отправителю.

Для проведения проверки на мошенничество банк должен сопоставить данные получателя средств с базой Центробанка, в которую поступают сведения о факте или попытке проведения подобных операций. При совпадении данных клиента оповестят о возможном риске.

Пользователю потребуется повторно санкционировать операцию, если он уверен в получателе. Однако у банка всё равно есть право на задержку перевода на 2 дня, пишет iphones.ru.