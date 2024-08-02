Госдума приняла закон о легализации майнинга в России

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Госдума приняла закон, который легализует в России добычу криптовалют. Требования к физлицам и компаниям, осуществляющих майнинг, будет устанавливать правительство России совместно с Центробанком. Следить за их исполнением будет Минцифры.

Право осуществлять майнинг получат только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. Физлица, не превышающие лимиты энергопотребления, смогут майнить криптовалюту без включения в реестр.