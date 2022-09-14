Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах

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Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях законопроект, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и полномочий Минпросвещения на госзаказы учебников и пособий для учебных заведений.

Ранее депутаты Госдумы от всех фракций и сенаторы внесли в Думу законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения. Документ был одобрен в первом чтении на пленарном заседании Думы во вторник.

Как подчеркивала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, такой "золотой стандарт" позволит установить "потолок", ниже которого нельзя дать ребенку знания.

Согласно документу, такие программы должны быть утверждены до 1 марта 2023 года, чтобы школы могли по ним работать уже с сентября 2023 года.

Кроме того, указывается, что обязательными для применения станут федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" - при реализации образовательной программы начального общего образования - и "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" - при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования.

Законопроект предполагает введение федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы, сообщает РИА Новости.