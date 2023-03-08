Глава Минобрнауки: в магистратуре будет достаточно учиться год

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В новой российской системе образования срок обучения в магистратуре может быть сокращен до одного года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год", – сказал глава Минобрнауки в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. По его словам, сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.

Последние 19 лет высшее образование в России строилось на основе Болонской системы, которая предусматривает два уровня обучения: бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года), пишет Смотрим.