Гидрометцентр пообещал наступающую зиму в России холоднее предыдущей

Зимний период с 2025 на 2026 год выдастся значительно холоднее предыдущего, сообщили в Гидрометцентре. РБК Life изучил опубликованный прогноз температуры в России на период с октября 2025 по март 2026 года.

По словам синоптиков, в октябре сильных холодов можно не ждать, температура будет в пределах средних месячных значений, а кое-где даже выше. Такое наиболее вероятно на севере Северо-Западного, Уральского и Сибирского федеральных округов, на юго-востоке Дальневосточного федерального округа.

В ноябре части российских регионов стоит приготовиться к заморозкам. Более прохладная погода, чем в ноябре 2024 года, ожидается на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, в северных и центральных районах Сибирского федерального округа. В декабре практически на всей территории России средняя температура месяца предполагается ниже, чем в 2024 году.

В январе к холодам следует готовиться на большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь 2026 года ожидается значительно холоднее, чем в предыдущем году.

Февраль станет холоднее, чем аналогичный период годом ранее, в северной половине Красноярского края, на западе Якутии. Передышку жителям страны даст первый весенний месяц: на большей части территории России средняя месячная температура воздуха в марте ожидается выше нормы.