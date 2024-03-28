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ФСБ выявила подпольных оружейников в 48 регионах страны

28 марта 2024 12:03
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ФСБ выявила подпольных оружейников в 48 регионах страны

В четверг, 28 марта, в ФСБ России озвучили данные о результатах борьбы с подпольными оружейниками.

По информации, распространенной Центром общественных связей ведомства, контрразведчики вместе с полицией и Росгвардией выявили 134 черных оружейника и 28 нелегальных мастерских, где изготовлялись боеприпасы и модернизировалось оружие.

Отмечается, что речь идет о работе, проведенной силовиками с начала текущего года – в январе и феврале.

В ходе мероприятий в 48 регионах России из незаконного оборота изъяты 562 единицы огнестрельного оружия, в том числе – автоматического: 74 пулемета, 88 автоматов, 156 пистолетов-пулеметов, 136 винтовок, карабинов и ружей, 108 пистолетов и револьверов, а также 11 гранатометов и огнеметов, десятки противотанковых и противопехотных мин, более 30 кг взрывчатки и свыше 80 000 патронов, пишет Смотрим.

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