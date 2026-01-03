Франция вернулась в пятерку основных поставщиков игристого в Россию

Италия осталась главной по поставкам игристого вина в Россию по итогам января-сентября 2025 года, при этом в пятерку главных поставщиков вернулась Франция, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных и данных платформы ООН Comtrade.

Лидирует в топ-10 поставщиков в Россию игристого вина Италия с объемом в 93,6 миллиона долларов по итогам девяти месяцев прошлого года. За год поставки снизились на 7%. На втором и третьем месте, как и год назад, расположились Латвия с почти 61 миллионом долларов (-6%) и Польша - 9,6 миллиона долларов (-24%).

На четвертом месте расположилась Франция с поставками на 8,2 миллиона долларов. За год она нарастила их в 8,2 раза и впервые с 2022 года вернулась в пятерку главных поставщиков игристого в РФ. На пятом оказалась Армения, которая за год экспортировала в Россию игристого вина на 4,2 миллиона долларов - почти вдвое больше, чем год назад.